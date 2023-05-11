Tahran Kitap Fuarı kapılarını açtı

İran'ın başkenti Tahran'daki 34. Uluslararası Kitap Fuarı, 2700 yerli, 100'e yakın da yabancı yayınevinin katılımıyla başladı.

Başkentteki İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde düzenlenen fuarda Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı standının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kırlangıç, Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nın geleneksel hale geldiğini belirterek, “Türkiye de eskiden beri bu fuara katılıyor, ilgi gösteriyor. Bu yıl daha da güçlü bir şekilde yayınevlerimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın katıldığını görüyoruz.” diye konuştu.

Kırlangıç, “Bu fuarın bizim kültürel ilişkilerimizde de önemli bir etkisi var. İran ile kültürel etkileşimler açısından önemli bir alan, önemli bir vesile.” değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda Türkiye’nin bir standının olmasını iftihar vesilesi olarak gördüğünü söyleyen Kırlangıç, “Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nda yer almayı sürdüreceğiz diye ümit ediyorum. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kırlangıç, bu fuara ilişkin çok eski hatıraları olduğunu kaydederek, “İlk başladığından itibaren çok defa bu fuara geldim, gördüm. Çok kitap aldım buradan.” dedi.

Diğer yandan İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Türkiye’nin standını ziyaret etti. Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlığı standı sorumlusu Abdüssettar Yarar, İranlı Bakan'a Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevi adlı kitabını hediye etti.

İran'dan 2700, yurt dışından da 100'e yakın yayınevinin katıldığı fuar, 20 Mayıs’a kadar devam edecek.