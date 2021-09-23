Tahran-Riyad görüşmelerinde önemli ilerleme

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tahran ile Riyad yönetimleri arasında son aylarda daha düzenli temaslar gerçekleştirildiğini söyledi.

Suudi Arabistanlı yetkililer ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta birkaç tur görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmelerin verimli olduğunu aktaran Hatibzade, "Bu görüşmeler hiçbir zaman durdurulmadı. Sayın (İran Cumhurbaşkanı İbrahim) Reisi'nin hükümetinin göreve gelmesinin ardından iki ülke arasında uygun karşılıklı mesajlar verildi." diye konuştu.

Hatibzade, Basra Körfezi konusunda da iki ülke yetkilileri arasında verimli görüşmeler yapıldığını belirterek, "Fars (Basra) Körfezi'nin güvenliği konusundaki görüşmelerde çok ciddi ilerlemeler kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bölgedeki sorunların çözümünü bölgede araması gerektiğini söyleyen Hatibzade, "Kapsamlı bir bölgesel mekanizmaya ulaşmamız gerekiyor. Bölgedeki iki önemli ülke olan İran ile Suudi Arabistan arasında istikrarlı ve iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Washington'un İran'a uyguladığı "azami baskı" politikasının da etkisiyle Tahran ile Riyad arasındaki gerginlik çatışma boyutuna ulaşmıştı.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, nisan ayında Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 27 Nisan'da Suudi televizyon kanalına verdiği bir röportajda, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." açıklamasında bulunmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de dün Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulundaki konuşmasında, İran ile güven inşa etmek için yapılan ilk görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduğunu belirtmişti.

AA