İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara tepki gösteren gruplar başkent Tahran'da yönetime destek mitingi düzenledi.

Son haftalarda birçok kez Mahsa Emini protestolarına sahne olan İmam Hüseyin Meydanı'nda bu kez yönetim yanlıları vardı.

Meydanı dolduran kalabalık, yönetim yanlısı sloganlar atarak ülkede bir süredir devam eden protestolara tepki gösterdi.

Çok sayıda kadının da yer aldığı mitingde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar da atıldı.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. Olaylarda binlerce kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.