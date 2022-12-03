Taizliler, Husilere karşı ordunun daha fazla desteklenmesini istiyor

Taiz'de hükümet güçlerine destek veren aşiretlerin oluşturduğu Halk Direniş Konseyi'nin çağrısıyla binlerce kişi toplandı.

Cemal Caddesi'nde gösteri yapan eylemciler, Başkanlık Konseyi ve hükümetten Husilere karşı ordunun daha fazla desteklenmesini talep etti.

Halk Direniş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, gösterinin ülke topraklarını Husilerin elinden kurtarma mücadelesinin devam ettiğini vurgulamak ve bu konuda orduya destek verilmesini talep etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle Husilerin ateşkesi reddetmesi ve Taiz'deki milislerini yoğunlaştırmasının ardından hükümet ve Başkanlık Konseyi'nden orduya daha fazla destek sağlaması ve bunun için tüm imkanları seferber etmesi istendi.

Siyasi ve toplumsal güçlere ise ayrılıkları bir kenara bırakarak, Husilere karşı birlik olma çağrısı yapıldı.

Yerel kaynaklara göre Taiz'de siyasi çevreler ve halk, ordunun Husilerle kapsamlı bir mücadele için gerekli ekipman ve imkanlardan yoksun olduğunu ifade ediyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.