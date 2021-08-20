Taliban: Biz DEAŞ gibi düşünmüyor ve bakmıyoruz olaylara

İran devlet televizyonu Press TV’nin ‘Yüz Yüze’ programına katılan Molla Hayrullah, Taliban’ın düşünceleri ve geleceği, Türkiye ve İran hakkında açıklamalarda bulundu.

“Afganistan geçmişinden gelen sorunlara çözümler bulmak istiyoruz” diyen Hayrullah, “DEAŞ ve Taliban arasında bir ilişki olup olmadığı?” sorusuna şöyle cevap verdi.

“Biz DEAŞ gibi düşünmüyor ve bakmıyoruz olaylara. Kim onlardan ise veya onlar gibi düşünmek istiyorsa bizim karşımızda olmuş oluyor. Hükümet bunlarla baş edemedi. Şu anda IŞİD’in merkezi bir üssü yok. Merkezi bir yerde de toplanamıyorlar. Hükümet onları şehir merkezinden temizleyememişti. Ne zaman ki biz onların alanını daraltmaya başladık o zaman yenilgiye uğratarak şehirleri onlardan temizledik.”

Sunucunun altı aydır DEAŞ ile neden savaşmıyorsunuz sözlerine Molla Hayrullah, “Bulursak savaşacağız, hiçbir yerde yoklar ki. Belli bir yere sahip olmayan onları gördüğümüz yerde savaşıyoruz.” dedi.

“DEAŞ ile aranızda nasıl bir problem var politik mi? Vahhabi akidesi ile ilişkileriniz nasıl? Onları nasıl görüyorsunuz?” sorusuna Molla Hayrullah,

“Daha önce de bahsettiğim gibi, biz onları sapmış görüyoruz. İslam akidesi de onların düşüncelerini desteklemiyor. Kendilerine inanmayanları Müslüman olarak görmüyorlar ve onların mallarına el koyuyorlar. Böyle şey mi olur? Bugüne kadar Afganistan’da böyle bir düşünce yoktu. Biz bu tür düşünceleri hiçbir zaman kabul etmedik.” ifadeleriyle yanıt verdi.

"Bu şartlar altında Türk askerlerinin ülkemizde bulunmasını istemiyoruz"

Türkiye ile ilgili sorulan soruya ise Molla Hayrullah,

“Türkiye, Müslüman bir ülke. Fakat onların Afganistan’daki varlığı NATO ve ABD işgali altında idi. Bu şartlar altında Türk askerlerinin ülkemizde bulunmasını istemiyoruz. Afganlar olarak yabancı devletlerin askerlerini ülkemizde görmek istemiyoruz. Onlar koruma sağladıklarını iddia ediyorlar öyle bir şeyleri yok.” dedi.

Mezhep eksenli yaklaşımları değerlendiren Molla Hayrullah Afganistan’da birçok mezhep ve etnik kökenden insanın bir arada yaşadığını belirtti. Molla Hayrullah,

“Ülkemize dış müdahale istemiyoruz. Afganistan’da farklı mezheplerin barış içinde yaşamasını amaçlıyoruz. Mezhepçi bir bakışımız yok.” dedi.

“Eğer bazı büyükşehirler sizin yönetiminizi istemezse ne yapacaksınız?” sorusuna Molla Hayrullah, “Ruslar, Afganistan’dan ayrıldığında da buna yakın şeyler olmuştu. Merkezi hükümet ile irtibatını kesen şehirlerimiz büyük sıkıntılar çekti. En sonunda bu kararlarından vazgeçtiler. Elbette bazı yerlerde bizi istemeyenler olursa, büyük şehirlere özellikle, oralara saldırmayacağız. Bazı önlemler alacağız, öncelikle politik yollarla istişareler edip şehrin insanları ile diyalog kuracağız. Ülkeyi aksayan bir halde yönetmeyeceğiz. Şehirlere zarar gelmemesi için çabalayacağız.” diyerek yanıt verdi.