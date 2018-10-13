'Taliban ve ABD Katar'da müzakere masasına oturdu' iddiası

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın 12/10/2018 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileriyle biraraya geldiğini iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, 4 ay içinde Taliban ile iki kez görüşme olduğu öne sürülüyor.

Afganistan Özel Temsilciliği görevine geçen ay getirilen Zalmay Halilzad, 4-14 Ekim tarihlerini kapsayan Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan turuna çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Halilzad'ın ziyaretlerini, "Özel Temsilci Halilzad'ın misyonu, ABD'nin Taliban'ı müzakere masasına getirme çabalarını koordine etmek ve yönlendirmektir." ifadesiyle özetlemişti.

Açıklamada ayrıca, Zalmay Halilzad'ın "özel temsilci" olduktan sonraki ilk görevi olan bu ziyaretin, ABD'nin Taliban konusundaki yaklaşımını ve Afgan hükümetiyle çalışma isteğini yansıttığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 09:07