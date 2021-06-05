Tarihin en büyük şemsiyesi Mekke'de Haremi Şerif'te

Suud Hükümeti , Medine Mescidi Nebevi avlusunda bulunan şemsiyelerin bir başka örneğini Mekke Haremi Şerif için yapılıyor

Özelliği ise;Tarihin en büyük şemsiyesinin kaidesi geldi ve dünyanın şimdiye kadarki en büyük şemsiyesi bu olacak.

Sadece Mescid-i Hareme özel olacak

Şemsiye Mescidi Haremde onun için belirlenen yere konuluyor. Avluyu gölgeleyecek dev proje için taban 16 ton ağırlığında ve geri kalan parçaları 600 ton ağırlığında olacak

Bu şemsiyenin sadece Mescid-i Hareme özel olması şartıyla üretici firma ile anlaşma sağlandı...

Bu dev şemsiye, atmosferin nemlenmesi için çalışacak. Kabe'nin avlusu ve özellikle öğleden sonraları her zaman hacılar üzerindeki ısıyı azaltacak. Gölge sağlayacak.