TBMM Başkanı Şentop, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Emir Al Sani ile bir araya geldi.

Emirlik Divanı'ndaki görüşmede Katar ve Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra çeşitli alanlardaki ilişkiler masaya yatırıldı.

Görüşmede Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Osman Ören ile Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da hazır bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'un bir günlük temasları kapsamında Katarlı yetkililerle görüşmesinin yanı sıra Doha Enstitüsünü ziyaret ederek, "Yeni Bir Dünyaya Doğru: Dostluklar, İttifaklar, İş Birlikleri" konulu bir konuşma yapması bekleniyor.