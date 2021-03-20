TDV, 10 yıldır Suriye halkının yanında

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, savaşın başladığı günden bu yana Suriye'deki bölge halkını yalnız bırakmadıklarını belirtti.

İdlib, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde insani yardımdan eğitime, dini hizmetleri destekleme faaliyetlerinden barınmaya kadar hayata dokunan her alanda yardım çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Açık, şöyle devam etti:

"İnsani yardım kapsamında 10 yıllık süreçte 27 milyon 375 bin kişilik sıcak yemek dağıttık. Aynı şekilde Suriye içerisindeki fırınlarımızda ürettiğimiz 208 milyon 50 bin ekmeği de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Farklı bölgelerde giyim mağazaları ile 500 binden fazla savaş mağduru aileye ücretsiz olarak kıyafet yardımında bulunduk. Ramazan ve kurban çalışmalarımız kapsamında ise 40 bin 747 gıda paketi, 274 bin iftar sofrası kurarken, kurban döneminde 30 bin 436 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

Suriye genelinde yürütülen 11 eğitim projesiyle 8 binden fazla çocuğa eğitim imkanı sağladıklarını ifade eden Açık, "Bu süreç içerisinde yurt içindeki 1003 şubemizin de desteği ile 2 bin 600 çadır, içerisinde gıda kolisi, giyecek, yakacak, hijyen paketi gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 2 bin 500 tır ulaştırarak, savaş mağduru ailelerimizin yaralarına merhem olmaya çalıştık. Savaşın tahrip ettiği 477 caminin ve dini hizmet binasının tadilat ve tefrişatını gerçekleştirirken 5 de cami inşa ederek bölge halkının dini hayatına katkıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

2 bin 153 "iyilik konutu" inşa edildi

Yaklaşık bir yıl önce "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla proje geliştirdiklerini hatırlatan Açık, şunları kaydetti:

"İdlib bölgesinde 1803, Azez bölgesinde 350 olmak üzere toplamda 2 bin 153 iyilik konutunu tamamlayarak korunaksız çadırlarda hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturduk. İlk etapta 28 metrekare olarak inşa ettiğimiz konutlarımızın büyüklüğünü yeni dönemde 38 metrekareye yükselttik. İçerisinde tuvaleti, banyosu, mutfağı, avlusu bulunan betonarmeden yapılan, çatısı beton, kapısı demir olan 1+1 konutlarımızla savaşın en acı yüzünü yaşayan kardeşlerimize insanca yaşayabilecekleri daha konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz."

5 bin konut hedefi ile başlattıkları proje kapsamında 6 bin konut bağışına ulaştıklarını bildiren Açık, hayırseverlerin ve TDV'ye güvenen Türk milletinin desteği ile savaş mağduru ailelere yardımların devam edeceğini bilgisini verdi.

AA