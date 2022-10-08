Tel Abyad'da 50 hastaya daha katarakt ameliyatı yapıldı

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü (SGG) Başkanlığı koordinasyonunda Yetim Ehli Derneği ile yürütülen ortak çalışma sonucu ihtiyaç sahibi hastalara katarakt ameliyatları yapılıyor.

Program kapsamında Türkiye'den gelen göz doktoru Salih Bozkurt, iki günde 50 hastayı daha ameliyat etti.

SGG yetkilileri, bölgede eylül ve ekimde 100 hastaya katarakt ameliyatı yapıldığını ve bu kişilerin görme yetisine kavuştuğunu söyledi.

Tel Abyadlı 65 yaşındaki Miteb Hac Halaf, ameliyat öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ gözünün görmediğini belirterek, tedavi olmak amacıyla Tel Abyad Hastanesi'ne geldiğini söyledi.

Hac Halaf, “İlçede yapılan ücretsiz ameliyatlar hayatımızı kolaylaştırdı. Bir yere gitmeye gerek kalmadan ameliyat yapılıyor.” dedi.

Ameliyatı başarılı geçen Cami İmamı Hac Halaf, hastaneye ve sağlık personeline teşekkür etti.