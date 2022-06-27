"Tel Aviv, Aksa yakınlarındaki araziler için tapu tescil işlemlerini başlattı"

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail Adalet Bakanlığının 23 Haziran Perşembe itibarıyla Mescid-i Aksa muhitindeki arazilerin tapu tescil çalışmalarını başlattığı belirtildi.

"İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki arazinin kayıt işlemlerini, ekonomik eşitsizliği azaltmak ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin hayat koşullarını iyileştirme hedefiyle başlattığını savunduğu" aktarılan haberde, sürecin, arazileri Yahudiler adına kaydetme yönünde yürütüldüğü ve Filistinlilerin bu konuda iş birliği yapmaktan çekindiği ifade edildi.

Filistinlilerin daha sonra arazilerine el konulacağı korkusuyla kayıt işlemlerine karşı çıktığına işaret edilen haberde, Yahudilerin de gelecekte bu kayıtlarla araziler edinmeye çalışacağına dikkat çekildi.

İsrail yasalarına göre "düşman bir ülkede yaşayan kişiler adına kayıtlı gayrimenkullere el konulabildiği" hatırlatılan haberde, "Doğu Kudüs'teki arazilerin yüzde 90'ından fazlası hala kayıtsızdır." ifadelerine yer verildi.

Gazete haberinde, İsrail'in Kudüs'teki arazi kayıt işlemlerini başlatmasının Filistin ve Ürdünlülerin yanı sıra çeşitli kesimlerin tepkilerine yol açabileceğine vurgu yapıldı.

Tescil işlemlerinin ilk adımı olarak yapılacak genel duyuruyla bölgede mülkiyet iddiasında bulunan herkesten kanıt talep edileceği kaydedilen haberde, "İsrail Adalet Bakanlığının, kayıt işlemlerinin arazilere el koyma ve Yahudileştirme amacı taşıdığı yönündeki iddiaları yalanladığına" yer verildi.

Öte yandan Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, daha önce İsrail makamlarının, Kudüs'teki İslami Vakıflara ait 350 dönümlük araziyi Yahudi mezarlığı adına kaydetmek üzere el koymaya çalıştığını açıklamıştı.

Hüseyni, bu araziye el koyma girişiminin de Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'yı kuşatmanın yanı sıra kentteki Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin yerine daha çok Yahudi yerleştirmeyi amaçladığına dikkati çekmişti.

Gazetenin haberinde bahsi geçen Mescid-i Aksa yakınlarındaki araziler de Aksa'nın güneyindeki Eski Şehir surları ile Yahudi mezarlığı arasında bulunan İslami Vakıfların mülkiyetindeki 350 dönümlük alan.

İsrail'in, Kudüs'teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için geliştirdiği tapu tescil projesinin 2020 yılı öncesinde hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Filistin Devlet Başkanlığı, 19 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Kudüs'te uygulayacağı tapu tescil projesini reddettiklerini ve tanımadıklarını ifade etmişti.

Kudüs halkına İsrail'in sözde tapu tescil projesi kapsamında işlem yapmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, projenin "İsrail'in Kudüs'ü ilhak etme planının tehlikeli bir parçasını temsil ettiği" aktarılmıştı.

İsrail'in 1950 yılında çıkardığı "Gaiplerin mülkleri yasası"na göre, Kasım 1947'ye kadar İsrail devleti sınırlarını terk eden veya göç edenler "gaip" olarak tanımlanıyor. Söz konusu kişilerin araziler dahil tüm mülkleri, evleri, banka hesapları "gaip mülkü" sayılarak, mülkiyet hakkı devlete devrediliyor.