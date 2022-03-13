Terör örgütü Haseke'de yaklaşık 50 genci alıkoydu

AA muhabirinin Suriyeli Aşiretler Ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar el-Asad, YPG/PKK'lı teröristlerin, dün Haseke'nin güneyinde gençleri alıkoymaya başladığını belirtti.

El-Asad, YPG/PKK'nın, Şeddadi'nin merkezi ile Hariri, Hamadaniyye, Arişe, Reşidi, Tarkiye ve Tel Şayer köylerinde 50'ye yakın genci alıkoyduğunu kaydetti.

Alıkonulan gençlerin, Arap nüfusun yoğun bulunduğu yerleşimlerden seçildiğini söyleyen el-Asad, YPG/PKK'nın alıkoymalara gerekçe olarak "gençlerin DEAŞ'lı olduğunu" gösterdiğini aktardı.

Söz konusu gençlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden el-Asad, "Alıkoymaların sadece Arapların olduğu yerleşimlerde yapılmasının hedefi, Arap gençlerine ülkelerini terk ettirmek. Böyle demografik değişim daha kolay olur." diye konuştu.