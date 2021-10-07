Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de bir sivili öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de terörist faaliyetlerine devam ediyor. Örgüt, bu bölgede çatıştığı Arap aşiretinden bir sivili öldürdü.
Ortadoğu 07.10.2021, 15:00
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin kuzeyindeki Tel Berrak beldesinde bulunan elektrik santralinden malzeme çalmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristler, bölgedeki Arap aşiretleri mensuplarının engeliyle karşılaştı.
Teröristler, öfkeli halkı dağıtmak için sivillere ateş açtı.
Olayda, Arap aşireti üyesi 1 sivil yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 5 sivil yaralandı.
Aralarında "Bu Hattap" aşireti şeyhinin oğlu Hattap Hasnavi el Hattap'ın da yer aldığı yaralılar, Kamışlı Hastanesi'ne nakledildi.
Arap aşiretler ile YPG/PKK arasındaki gerginlik çatışmaya dönüşürken, terör örgütü çok sayıda teröristi beldeye sevk etti.
Beldede çatışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
21
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü