Terör örgütü YPG/PKK iki çocuğu kaçırdı

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, dün Münbiç'teki Arap kökenli sınıf öğretmeni Eymen Hasan ile Kamışlı'da 16 yaşındaki Muhammed İbrahim Caver ve 13 yaşındaki Veil Adnan İbrahim isimli çocuğu alıkoydu.

Kaçırdığı çocukları sözde eğitim kamplarına götürerek zorla saflarına katan YPG/PKK'lı teröristler, 20 Ağustos'ta da Rakka ilinin batı kırsalındaki Mansura beldesine baskın yapıp 28 kişiyi alıkoyarak sözde eğitim kamplarına götürmüştü.

Terör örgütü daha önceki dönemlerde de Suriye'de işgali altındaki bölgelerde çok sayıda kız ve erkek çocuğunu kaçırarak, zorla silahlı kadrosuna katmıştı.

YPG/PKK'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı 2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile, "örgütün, bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.