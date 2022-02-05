Terör örgütü YPG/PKK Rudaw'ı yasakladı
Terör örgütü YPG/PKK "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle Suriye'nin kuzeyinde Rudaw'ın faaliyetlerini yasakladı.
Ortadoğu 05.02.2022, 21:27
Rudaw'da yer alan habere göre, terör örgütü YPG/PKK, yayınlarıyla "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla kanalın çalışmalarını yasakladı.
YPG/PKK, Aralık 2021'de, Rudaw kanalının Kamışlı'daki ofisini basarak 6 çalışanını ve farklı medya organlarına mensup 3 medya mensubunu daha alıkoymuştu.
Bölgedeki muhalif Kürtlerin ofislerine saldıran terör örgütü, medya kuruluşlarının ofislerine de molotofkokteyliyle saldırı düzenlemişti.
Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.
Kaynak: AA
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