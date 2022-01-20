Terörist her yerde terörist: Afrin'de saldırdılar
Afrin'deki sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK, 1 kişiyi öldürürken 2 kişiyi yaraladı.
Ortadoğu 20.01.2022, 16:46
Terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat’tan, Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin’in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı. Saldırıda, araç içinde yer alan 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale gelirken yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesindeki varlığını sürdürüyor.
Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 18 Mart 2018'de Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.
Kaynak: AA
8
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü