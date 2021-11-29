Terörist her yerde terörist: Haseke'de kız çocuklarını kaçırdılar

Suriye'nin Haseke ilinde aileler, "savaşçı çocuk" kadrosu için terör örgütü YPG/PKK tarafından kaçırılan kız çocuklarının serbest bırakılması için protesto düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristlerin "çocuk savaşçı" kadrosu için 21 Kasım'da Haseke'nin Amuda ilçesinde kaçırdığı kız çocuklarının aileleri, ilçe merkezinde gösteri yaptı.

Gösteride, ailelerinden koparılan çocukların serbest bırakılması istenildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, protestocuların "Çocukları zorla silah altına almanız annelerin kalbinde korkuyu tohumluyor", "(Kaçırılan) Evin, kitaba aşıktı. Kurşun sesi duyunca bana sığınırdı" ve "Küçüklerimiz kurtuluşun kalemidir" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Görüntülerde kendisini, kaçırılan kızlardan Hediyye Anter'in annesi olarak tanıtan Sabah, "Benim okuyan kız çocuğumu alıp götürdüler. Bu nasıl bir adalet? Kimse bizi dinlemiyor kimse bize kulak asmıyor. Onlar (YPG/PKK) kendi çocuklarını götürsünler. Bunu bize reva görüyorsunuz, yeter artık. Bıktık sizden." dedi.

YPG/PKK'lı teröristler, "çocuk savaşçı" kadrosu için 21 Kasım'da Haseke'nin Amuda ilçesinde 2006 doğumlu Hediyye Abdürrahim Anter, Evin Celal Halil ve Ayana İdris İbrahim'i kaçırarak alıkoymuştu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye'nin Haseke ilinde 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı 26 ve 25 Kasım'da yayınladığı bildiri ile kınamıştı.

YPG/PKK'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.