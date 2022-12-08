Terörist Mazlum Abdi Şam'ı ziyaret etmek istiyor

Ana omurgasını PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Komutanı terörist Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, "SDG'nin Suriye ordusunun bir parçası olduğunu" öne sürdü.

Ferhat Abdi Şahin, Şarkul Avsat Arapça servisine verdiği röportajda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik son hava harekatlarından ve olası kara operasyonundan bahsetti.

"Rusya Türkiye ile aramızda ara bulucu"

Rusya'nın Türkiye ile aralarında "tarafsız bir ara bulucu" olduğunu ifade eden Şahin, "Rusya'nın şu an Türkiye ile aramızda tarafsız bir konumda olduğunu söyleyebiliriz." dedi. Şahin ayrıca Rus komutanlarla da görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

"Suriye ordusunun bir parçasıyız"

Ana omurgasını PKK'nın Suriye yapılanması YPG'nin oluşturduğu "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) Suriye ordusunun bir parçası olduğunu ifade eden Şahin, uygun ortam oluşması durumunda Şam'a gidebileceğini dile getirdi.

Şahin'in röportajda kullandığı ifadelerden öne çıkanlar şu şekilde:

"SDG genel anlamda Suriye ordusunun bir parçası konumunda. Ancak konuşulması gereken şartlar ve detaylar söz konusu. On yıldır savaşan 100 binden fazla savaşçımız var ve anayasal bir çözüme ihtiyaç olduğu ortada."

"Şam'a gitmek istiyorum"

"Şam'a müzakere için heyetler gönderiyoruz. Çözüm için şartlar daha da olgunlaştığında kendim de Şam'a gitmek istiyorum. Şam'a gitmemin mevcut krize barışçıl bir çözüm olmasını istiyorum ancak koşullar olgunlaşana kadar bir dizi ziyaret ve müzakerelerle oluşturulacak hazırlığa ihtiyaç var."

Kaynak: Mepa News