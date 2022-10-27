TİKA'dan Lübnan'daki Katolik okuluna restorasyon desteği

TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, "Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı Beyrut'un Burc Hammud Mahallesi'nde 1930'da kurulan Les Soeurs du Rosaire Lisesi'nin atıl durumda olan terası restore edildi." dedi.

Aydın, Hristiyanların yanı sıra Müslüman öğrencilerin de aralarında bulunduğu 900 öğrencinin eğitim gördüğü lisenin terasının her mevsim kullanılacak şekilde güzel bir oyun alanına çevrildiğini söyledi.

TİKA'nın desteğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Les Soeurs du Rosaire Müdürü Nada Musallem, "Bu sadece bir inşaat projesi değil, öğrencilerin sosyal gelişimleri açısından da değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti’ne verilen destekten ötürü şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.