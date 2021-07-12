TİKA'dan Lübnan yargısına destek

TİKA'nın Lübnan Adalet Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği sanal mahkeme sistemi, Cebeli Lübnan vilayetindeki Baabda Adalet Sarayı'nda Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un huzurunda hizmete girdi.

Bakan Najm, burada yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da zorlaştığına işaret etti.

Salgın nedeniyle 2020'de duruşmaların planlandığı gibi yapılamadığını ve bunun da cezaevlerinde yığılmaya yol açtığını aktaran Najm, cezaevlerindeki kapasitenin uzun süredir aşıldığını ve bütçesel imkansızlıklar nedeniyle Lübnan hükümeti olarak bu altyapıyı kendilerinin finanse edemediğini söyledi.

Bakan Najm, yoğunluk nedeniyle bugün Baabda Adalet Sarayı'nda hayata geçirdikleri sanal mahkeme sisteminin önümüzdeki hafta da diğer kentlerdeki mahkeme salonlarında hizmete gireceğini belirtti.

Türkiye'nin verdiği bu önemli yatırım desteğiyle duruşmaların artık sanal ortamda yapılabileceğini ve bu sayede adaletin tecellisini hızlandırmak suretiyle cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltabileceklerini dile getiren Najm, verilen bu destekten ötürü Türk hükümetine ve TİKA'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin Lübnan'a destekleri devam edecek

Büyükelçi Ulusoy da TİKA'nın Lübnan'daki bu projesi kapsamında pilot nokta olarak seçilen 4 Adalet Sarayı'nda toplam 12 mahkeme salonunun sanal duruşma imkanlarına kavuşturulacağını söyledi.

Lübnan'da adalet alanında kapasite artırımına ve mahkeme süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına katkı verecek bu projenin, TİKA'nın 2010'dan bu yana Lübnan genelinde tamamladığı veya uygulama ya da planlama aşamasında olan ve toplam maliyeti 34 milyon ABD dolarını bulan projelerin yeni bir ayağı olduğunu anlatan Ulusoy, projenin aynı zamanda Türkiye'nin Lübnan devleti ve halkıyla olan dayanışmasının da yeni somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy, bilhassa adalet, eğitim ve sağlık alanlarında kapasite artırımını hedefleyen projeler ile mevcut ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönemden geçen Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çabalara öncelik vermek suretiyle, bu ülkeye destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Proje, cezaevleri ve nezarethanelerde görülen yoğunlukların hafifletilmesini amaçlıyor"

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerde teknik iş birliği kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi projelerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Tarafların bizzat hazır bulunduğu yargılamalar yerine teknolojik imkânlardan faydalanarak ses ve görüntü aktarımı ile duruşmaların uzaktan gerçekleştirilmesine olanak sağlayan projenin, TİKA tarafından yürütülen "Adalet Hizmetleri Eğitim Programı/Yargı Sistemlerinde Bilişim Teknolojileri Modülü" çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktaran Aydın, "Bu proje ile dava duruşmalarının video konferans yöntemiyle icra edilebilmesine imkan sağlanması, bu suretle yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve özellikle son yıllarda yaşanan tarihi ekonomik krize bağlı sebeplerle elverişsiz şartlardaki cezaevleri ve nezarethanelerde görülen yoğunlukların hafifletilmesi amaçlanıyor." dedi.

Baabda Adalet Sarayı'nda bugün bir cezaevindeki 2 tutuklunun sesli-görüntülü duruşmasının "sanal mahkeme sistemiyle" gerçekleştirildiğine işaret eden Aydın, Lübnan'ın farklı bölgelerindeki 12 mahkeme salonunu sanal mahkeme imkanlarıyla buluşturacaklarını kaydetti.

"TİKA tarafından sağlanan kamera, ses sistemi, projeksiyon cihazı, mikrofon, bilgisayar, televizyon, yazıcı, tarayıcı, çeşitli network ekipmanı ile sesli-görüntülü görüşme yazılımı desteği ile gerçekleştirilen proje ile taraflar, tanıklar, bilirkişiler ve uzmanlar, duruşmalara bulundukları yerden katılım sağlayabilecekler." diyen Aydın, sistemi kullanacak Lübnanlı uzmanların da Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı görevlileri tarafından verilecek bir eğitime tabi tutulmasının planlandığına işaret etti.