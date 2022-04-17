TİKA Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak bu sene Irak'ın genelinde 6 bin aileye ramazan yardımı ulaştıracaklarını söyledi.

Ramazan programına başkent Bağdat'ta başladıklarını, dün de Kerkük'te dağıtım gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, bugün ise Erbil'deki Bahırka Mülteci Kampı'nda 300 aileye gıda kolisi dağıttıklarını aktardı.

Yazıcı, "Erbil çevresindeki kamplarda bu sene 2 bin adet gıda kolisi dağıtacağız." dedi.

TİKA Koordinatörü Yazıcı, Kerbela ve Nasiriye'deki yoksul ve muhtaç ailelere de gıda yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.