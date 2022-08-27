TİKA, Lübnan'daki Trablusşam Üniversitesi ile meslek edinme projesine destek verdi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde TİKA tarafından hayata geçirilen 2 projenin açılışına, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Trablusşam Üniversitesi Rektörü Rıfat Mikati ve çok sayıda akademi üyesi katıldı.

Projelerin açılışından sonra AA muhabirine açıklama yapan Ulusoy şunları ifade etti:

"Trablusşam kentinde TİKA tarafından hayata geçirilen 2 projenin açılışını gerçekleştirdik. İlk olarak Trablusşam Üniversitesinin yaşadığı genel elektrik krizine çare olacak şekilde güneş enerjisi sisteminin açılışını yaptık. Bu vesileyle üniversitedeki binlerce öğrencinin elektrik kesintilerini yaşamadan eğitim yapmalarına katkı sağladık."

TİKA'nın kentte işsiz gençler için destek verdiği ikinci projeye değinen Ulusoy, "İşsiz gençlere istihdam sağlama ve meslek edindirme amacı güden bir programın açılışını yaptık. Bu kapsamda, gençlere kasklarıyla birlikte elektrikli motosikletler hibe edildi. Yine çevre dostu proje kapsamında motosikletlerin şarj edebilmesi için bir güneş enerjisi sistemi de kuruldu." dedi.

Projelerin detaylarına değinen Lübnan TİKA Koordinatörü Aydın da şunları kaydetti:

"Trablusşam Üniversitesinin işletme giderleri içinde en büyük paya sahip enerji giderlerinin en aza indirilmesi için TİKA tarafından üniversiteye bir güneş enerji sistemi kuruldu. Proje ile ayrıca 3 bin 500 öğrenciye kesintisiz eğitim olanağının sunulması amaçlandık. Proje kapsamında idari bina, yurt binası ve fakülte binasına güneş enerjisi sağlandı. Bunun yanında Trablusşam'da sağlık, eğitim ve geçim kaynakları üzerine faaliyetler gösteren Lübnan Kalkınma Derneği (LAD) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında işsiz gençlerin teslimat işleri yapabilmesi amacıyla 10 adet elektrikli motosiklet ve kask temin edildi. Ayrıca ülke genelinde elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle motosikletleri şarj etmek amacıyla güneş enerjili bir şarj istasyonu kuruldu. Proje ile gündüz ve akşam iki ayrı ekip halinde toplam 22 gencin meslek sahibi olması sağlandı."