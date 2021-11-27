Tüm ülke aşılandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Kovid-19'a karşı nüfusun tamamına bir doz, yüzde 90'na ise iki doz aşı uygulandığı açıklandı.

Çoğunluğunu göçmen işçilerin oluşturduğu 10 milyon nüfuslu ülkede üç yaşını geçmiş herkese aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, nüfusun tamamının Kovid-19 karşı aşılandığını ve bunun dünyada bir ilk olduğunu duyurdu.

Bu arada BAE, Güney Afrika'da ortaya çıkan 'omicron' varyantının duyurulmasının hemen ardından bu bölgeden gelen yolculara sınırlarını da kapattı.

BAE resmi verilerine göre, salgın başlangıcından beri ülkede 741 bin vaka tespit edilirken, 2 bin 145 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şimdiye kadar toplam 22 milyon aşı uygulandı.

Kaynak: Euronews