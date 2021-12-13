Tümgeneral Nasır ez-Zeybani, Marib'deki çatışmalarda yaşamını yitirdi

Yemen ordusuna bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Marib'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda Tümgeneral Zeybani ve beraberindeki bazı askerler hayatını kaybetti.

Çatışmalarda Husilerin de çok sayıda kayıp verdiğini aktaran askeri kaynak, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi vermedi.

Tümgeneral Zeybani'nin ölümüne ilişkin Yemen hükümet kaynaklarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.