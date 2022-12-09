Tunus Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan'da konuştu

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’ndeki oturumda bir konuşma yaptı.

Zirvenin değişim ekseninde yeni bir yol açmak için fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Said, barış ve kalkınmaya dayalı bir dünya kurma çağrısı yaptı.

Said, “Barış olmadan kalkınma, adil kalkınma olmadan herkes için barış sağlanamaz. Yeni duvarlar inşa etmek istemiyoruz, aksine baltaların, dikenli tellerin ve sınırların olmadığı yeni bir binanın temelini atmaya çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerde sürdürülebilir kalkınma sağlanamadığı için yaşanan yoksulluk ve terör olaylarına dikkat çeken Said, “Halklar yoksulluk ve sefalete katlandıktan sonra gerçek ve somut bir kalkınmayı hak ediyor.” diye konuştu.

Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katılmak üzere dün Suudi Arabistan'a gelen Tunus Cumhurbaşkanı Said, Riyad'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın da aralarında bulunduğu bir dizi önemli isimle ikili görüşme yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Said’in zirvenin ardından 10 Aralık'ta Tunus'a dönmesi bekleniyor.