Tunus Filistin ve Fas'ta virüs sebepliı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Fas'ta 29, Tunus'ta 3 kişi daha hayatını kaybederken, Gazze'de 9 yeni vaka tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 743'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1510 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 46 bin 313'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 21 bin 576'a ulaştığı aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 113 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Son veriler ışığında toplam can kaybının 60'a, vaka sayısının 2 bin 427'ye, iyileşenlerin sayısının 1395'e yükseldiği kaydedildi.

- Filistin

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 109'a, iyileşen hasta sayısının da 71'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 11:13