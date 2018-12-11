Tunus- Suudi Arabistan hattında ilginç gelişmeler

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Riyad'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin Kral Selman bin Abdulaziz'e Mart 2019'da Tunus'ta gerçekleştirilecek 30. Arap Birliği zirvesine katılması için davetini iletti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Cihinavi, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti.

Tunus Dışişleri Bakanı, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Sibsi'nin Suud Kralı Selman'a Mart 2019'da Tunus'ta gerçekleştirecek Arap Birliği zirvesine davetini teslim ederken, "Cumhurbaşkanı Sibsi, iki kardeş ülke arasındaki çok boyutlu ikili işbirliğini arttırmayı ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, uluslararası meselelerdeki fikir alışverişini güçlendirme konusunda özel dikkat harcıyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Cihinavi'nin benzer şekilde Suudi mevkidaşı Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr ile bir araya geldiği ve 30. Arap Birliği zirvesinde ele alınmak üzere Arap dünyasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıkları belirtildi.

"Prens gitti, adamları kaldı"

Öte yandan, Tunuslu siyasetçi Cevher bin Mübarek, yakın zamanda ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın heyetinde yer alan bazı isimlerin, Suudi Prens'in ayrılmasının ardından üç gün daha ülkede kaldığını ancak bu kişilerin programlarının gizli tutulduğunu ileri sürdü.

Aynı zamanda Anayasa hukukçusu olan Bin Mübarek, Tunus devlet televizyonunda katıldığı bir tartışma programında, ülkenin içinden geçtiği demokratik geçiş sürecini sekteye uğratmak isteyen bazı odakların harekete geçmek için hazırda beklediğini söyledi.

Bin Mübarek, özellikle 2019 seçimlerinden önce bu tür girişimlerin artabileceğini belirterek, Tunus'un gelecek yıl sandığa gitmeyi başarması halinde kazanımlarda artık geri döndürülemeyecek bir noktaya ulaşılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı uluslararası arenadaki mevcut atmosfere rağmen sadece dört saatlik bir ziyaret kapsamında neden ağırladığı" sorusunu yönelten Bin Mübarek, "Bunun arkasında Veliaht Prensin adamlarının üç gün boyunca Tunus'ta kalması var. Bunu biliyoruz, ancak bu ekibin ne amaçla, ne programla burada kaldığı, kimlerle ne görüştüğünü bilemiyoruz ve bu çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Tunus-Suud hattında art arda temaslar

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle okların çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çıktığı son bölge turu kapsamında gerçekleşen birkaç saatlik Tunus ziyareti, sokaktaki protestoların gölgesinde kalmıştı.

Riyad'ın talebiyle gerçekleşen Tunus ziyaretinin duyurulmasının ardından, ülkede siyasetten basına, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine, tüm kesimlerden ziyarete karşı itiraz sesleri yükselmişti.

Bin Selman'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.

Benzer şekilde Tunus milletvekili İmad ed-Daimi de meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında, "Katil Bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne de sefa getirdin" yazılı dövizi göstererek, Suudi Veliaht'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söylemişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'un şerefi ve izzeti, Suudi Arabistan'ın pirinciyle (malıyla) takas edilemez." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, Veliaht Prensin ziyareti öncesinde başkentte yüzlerce kişinin katıldığı kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, Muhammed bin Selman ve ülkesinin, Kaşıkçı cinayeti, Filistin meselesindeki tavrı, ABD'de Trump yönetimiyle ilişkileri ve Yemen savaşındaki rolünü eleştiren pankartlar taşıyarak sloganlar atmıştı.

Eski lider Suudi Arabistan'a sığınmıştı

"Arap Baharı" isimli süreçten kişisel hak ve özgürlüklerle çıkmayı başaran Tunus'ta düzenlenen Bin Selman karşıtı protestolar, uluslararası basında da geniş yankı bulmuştu.

Tunus'ta Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen 2011 yılındaki devrimle ülkesinden kaçan Zeynel Abidin bin Ali, ailesini de alarak sığındığı Suudi Arabistan'da kraliyet ailesinin himayesinde yaşıyor.

Tunus yönetiminin, "yolsuzluk, devlet malını zimmetine geçirme ve göstericilerin öldürülmesi" gibi suçlardan hüküm verilen Bin Ali için yaptığı iade talebi, Riyad yönetimi tarafından karşılıksız bırakılmıştı.