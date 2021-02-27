Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında 'kabine revizyonu krizi'

Gannuşi, yürüyüşe geniş katılımla cevap verilmesinin ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin üstesinden gelinmesi için diyalog ve iş birliği mesajı taşıyacağını vurguladı.

Gannuşi ayrıca, eyleme katılımın ülkenin demokrasi tecrübesini destekleme ve antidemokratik gündemleri kınama anlamına geleceğini kaydetti.

Nahda Hareketi dün yaptığı açıklamada, "ulusal birliğin güçlendirilmesi ve diyaloğun gerekliliği" mesajını vermek için bugün düzenleyecekleri eyleme geniş katılım çağrısında bulunmuştu.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasındaki kabine revizyonu krizinin çözümü için 20 Şubat'ta üçlü toplantı önerisinde bulunmuştu.

Ülkedeki "kabine revizyonu krizi" Başbakan Meşişi'nin 16 Ocak'ta 25 bakandan 11'inde değişikliğe gittiğini açıklamasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, kabine için güvenoyu oturumundan bir gün önce, hükümet değişikliğinin Anayasa'nın gerekliliklerini yerine getirmediğini, kendisine bilgi verilmediğini ve bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu söyleyerek, itirazını açıkladı.

Buna rağmen Meşişi'nin yeni kabinesi 27 Ocak'ta Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi ve diğer bazı partilerin desteğiyle Meclisten güvenoyu aldı.

Ancak Said'in teamül gereği yeni bakanları, göreve başlaması için yemin törenine çağırmaması krizi derinleştirdi.

Meşişi, krize çözüm arayışıyla 15 Şubat'ta 5 bakanı görevden alarak, eski kabine içindeki 2'si kadın beş bakanı vekaleten bu bakanlıklara atadı.

Başbakan Meşişi'nin hamlesi bir çeşit taviz şeklinde yorumlanırken birkaç saat sonra cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Said, Başbakan Meşişi'ye kabine değişikliğinin hukuki yönlerine ilişkin bir mektup yazdı.

"Kabine değişikliği bazı Anayasa hükümlerini görmezden geldi." ifadelerinin yer aldığı mektubunda Said, kabine değişikliğinin Anayasa'nın 92 ve 46'ncı maddelerine aykırı yapıldığını kaydetti.

Said'in mektubu krizin devam ettiğinin sinyalini verdi.

AA

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 16:47