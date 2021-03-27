Tunus'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nassaf bin Aliyye, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki kısmi sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığını belirten Aliyye, yasağın akşam 22.00 ile sabah 06.00 uygulanacağını aktardı.

Aliyye, yayılma oranının arttığı yerlerde tam kapanma olabileceğini söyledi.

Tunus'ta en son virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 663'e, vaka sayısının da 248 bin 37'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 214 bin 407 olduğu kaydedilmişti.