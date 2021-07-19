Türk askerinden 'keskin nişancı eğitimi'
Donanımı ve yetenekleriyle parmak ısırtan Türk askeri tecrübelerini ve kabiliyetlerini dost unsurlarla paylaşmaya devam ediyor. Türk askeri varılan anlaşma kapsamında Libyalı askerlere keskin nişancı eğitimi verdi.
Ortadoğu 19.07.2021, 19:32
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere 'Keskin Nişancı Eğitimi' veriliyor." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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