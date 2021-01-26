Türk askerine keskin nişancı saldırısı!

İdlib doğu kırsalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne keskin nişancı saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre İdlib'in doğusundaki Binniş beldesindeki TSK üssüne yönelik keskin nişancı saldırısı yapıldı.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde düzenlenen saldırı sonrasında üs yakınlarında kısa süreli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Türk askerlerine yönelik saldırının sorumluluğunu ise son Ensar Ebu Bekir es-Sıddık grubu üstlendi. Gruba bağlı sosyal medya ağları üzerinden dolaşıma sokulan açıklamada, üsse yönelik saldırıda 1 Türk askerinin hedef alındığı öne sürüldü.

Açıklamada, saldırının "TSK'ya ait askeri aracın Kefer Lusin bölgesinde bir kişinin ölümüne neden olması" nedeniyle intikam amacıyla yapıldığı iddia edildi.

Kaynak: Mepa News