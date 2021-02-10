Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine balistik füze saldırısı!

Suriye'nin Halep ili kırsalındaki El Bab ilçesi son iki gün içinde ikinci defa hedef alındı.

Bölge kaynakları tarafından edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde El Bab yakınlarındaki Tarhine köyü balistik füzelerle hedef alındı.

Edinilen bilgilere göre saldırıda en az 5 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

Füzelerin düştüğü anlar ise bölge halkı tarafından görüntülendi:

Son saldırıda Rus füzeleri kullanıldı

Bölgeden aktarılan görüntülerde El Bab kırsalındaki Tarhine bölgesini hedef alan saldırılarda Rusya menşeli OTR-21 Toçka tipi orta menzil balistik füzelerin hedef alındığı anlaşılıyor.

El Bab ilçe merkezi geçtiğimiz gün ise Grad füzeleriyle hedef alınmış, çok sayıda sivil bu saldırılarda yaralanmıştı.

Rusya ve YPG'nin hedefindeki bölge

Öte yandan Rusya'ya ait savaş uçakları geçtiğimiz yıl El Bab kent merkezine yönelik hava saldırıları yapmış, bu saldırılarda sivil yaşam alanları doğrudan hedef alınmıştı. Kısa bir süre önce gerçekleşen füzeli saldırının ise PKK'nın Suriye yapılanması olarak kabul edilen YPG tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab şehri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 23 Şubat 2017'de DAEŞ'den geri alınmıştı. Kentin kontrolü şu anda Türkiye tarafından desteklenen muhaliflerin elinde.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 15:45