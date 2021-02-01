İdlib'de Türk askerlerine saldırı yapıldı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayeti kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İdlib'in güneybatı kırsalındaki Ayn Hamra'da, M4 karayolu kuzeyindeki bölgede Türk askerlerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Baladi News'in konuya ilişkin aktardığı bilgilere göre, motosiklet kullanan silahlı saldırganlar Ebu Zubeyr bölgesinde yol güvenliğini sağlayan Türk askerlerine ateş açtı.

Aynı kaynağın aktardığı bilgilere göre, saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 Türk askeri yaralandı.

Konuyla ilgili olarak resmi kaynaklar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News