Türk Kızılay, Yemen'de kurban eti dağıttı

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, Yemen'in Aden, Ebyen ve Lahic şehirlerinde yürütülen kurban eti dağıtımı kampanyasının tamamlandığını duyurdu.

"Kesilen 250 kurbanın etleri, bugün Aden'de 1000 ve Ebyen'de 200 aileye dağıtıldı" diyen Ubeyd, kurban eti dağıtımında "en yoksul ailelerin, iç savaş nedeniyle yerinden edilen Yemenlilerin, engellilerin ve yetimlerin" tercih edildiğini belirtti.

Türk Kızılay, Yemen'de iç savaşın başlangıcından bu yana savaş mağdurlarına çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.