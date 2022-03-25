Türk müteahhitlik sektöründen BAE'ye çıkarma

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikler arasında ticari diplomasi atağı başlattı.

Bu kapsamda Dubai’deki ilk sektör buluşması, 30 Mart'ta inşaat ve müteahhitlik alanında olacak.

İki ülkenin önde gelen proje-altyapı ve müteahhitlik firmaları bir araya gelecek.

Toplam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler için yeni iş birliği fırsatları ele alınacak.

Gündemde konut, turistik tesis, havalimanı, demir ve kara yolu, alışveriş merkezi ve enerjide ortaklıklar olacak.

"Büyük başarılara imza atılacağına inanıyoruz"

Konuyla ilgili DEİK Başkanı Nail Olpak'tan açıklama geldi. Opak, toplantının özel ve odaklanılmış görüşme trafiğine sahne olacağını söyledi.

Dubai’de 30 civarında dev proje sahibi firma ile bir araya gelineceğini belirtti. "Türk müteahhitlik ve altyapı sektörünün bu toplantı sonrası da büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

DEİK, yıl içinde spesifik sektör bazlı dört ayrı iş dünyası buluşması daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu toplantıların gündeminde “Dijital Teknolojiler, ‘’Türkiye’deki Yatırım Alanları’’, “Katılım Bankacılığı ve “3. Ülkelerde İş Birliği” konuları olacak.