Türk polisi Suriye'de terör saldırısını engelledi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye'nin Azez kentinde PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.
Ortadoğu 07.04.2021, 14:55
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından, "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi" mesajıyla yapılan paylaşımda, PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde 3 kilogram plastik patlayıcının, 2 ateşleyici kapsülün, 3 anahtar sisteminin ve bir EYP düzeneğinin ele geçirildiği kaydedildi.
Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 7, 2021
PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde;
3️⃣ kg. plastik patlayıcı,
2️⃣ ateşleyici kapsül,
3️⃣ anahtar sistemi,
1️⃣ EYP düzeneği ele geçirildi. pic.twitter.com/P5hVhZ9NFK
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