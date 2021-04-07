Türk polisi Suriye'de terör saldırısını engelledi

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından, "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi" mesajıyla yapılan paylaşımda, PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde 3 kilogram plastik patlayıcının, 2 ateşleyici kapsülün, 3 anahtar sisteminin ve bir EYP düzeneğinin ele geçirildiği kaydedildi.

Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi.



PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde;

3️⃣ kg. plastik patlayıcı,

2️⃣ ateşleyici kapsül,

3️⃣ anahtar sistemi,

1️⃣ EYP düzeneği ele geçirildi. pic.twitter.com/P5hVhZ9NFK — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 7, 2021