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Türk polisi Suriye'de terör saldırısını engelledi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye'nin Azez kentinde PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Ortadoğu 07.04.2021, 14:55
Türk polisi Suriye'de terör saldırısını engelledi

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından, "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi" mesajıyla yapılan paylaşımda, PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde 3 kilogram plastik patlayıcının, 2 ateşleyici kapsülün, 3 anahtar sisteminin ve bir EYP düzeneğinin ele geçirildiği kaydedildi.

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#Türk polisi
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