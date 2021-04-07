Türkiye Azerbaycan'la Ortak Askeri Komisyon kuruyor

Azerbaycan ve Türkiye ordularının muhabere birlikleri, dün itibarıyla ortak tatbikata başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan’da gerçekleştirilen tatbikatta, sahaya çıkan muhabere görevlileri tek bir iletişim sisteminin organizasyonu ile ilgili görevleri yerine getiriyor.

Azerbaycan’da gerçekleştirilen tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılıyor. 8 Nisan’a kadar süreceği bildirilen tatbikat, birliklerin etkileşiminin organizasyonu, saha kontrol noktalarının açılması ve diğer faaliyetleri içeriyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükumeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti arasında savunma sanayi alanında işbirliğine ilişkin anlaşmada bulunan bir hükme göre Azerbaycan ile Türkiye arasında bir sonraki Ortak Komisyonun kurulması planlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Nisan’da onaylanan anlaşma 31 Ekim 2017’de Bakü’de imzalandı. Anlaşma, Türk hükumeti adına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından imzalandı.

Komisyonda her iki taraf da eşit sayıda temsil edilecek. Komisyon, bu anlaşmanın uygulanmasından, yorumlanmasından ve gerekirse hükümlerindeki değişikliklerden sorumlu olacak. Anlaşmaya göre komisyona Savunma Sanayii Bakan Yardımcısı veya yetkili temsilcisi başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı kadrosuna Savunma Sanayii Danışmanı veya Milli Savunma Bakanlığı Danışman Yardımcısı başkanlık edecek.

Komisyon, gerekirse her bir tarafın silahlı kuvvetlerinden, teşkilatlarından ve savunma sanayi kuruluşlarından uzmanları içerebilecek.

Kaynak: QHA