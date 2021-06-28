'Türkiye bize yardıma hazır'

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin kronik ve tedavisi güç hastalıklar için kullanılan ilaçların temini konusunda Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Hasan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a Türkiye'ye gerçekleştirdiği birkaç günlük ziyaret hakkında bilgi verdi.

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yapan Hasan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldiği Türkiye ziyaretine ilişkin Avn'ı bilgilendirdiğini belirtti.

Bakan Hasan, şunları kaydetti:

"Türkiye, kronik ve tedavisi zor hastalıklarda kullanılan ancak Lübnan'da halihazırda bulunamayan ilaçların temini konusunda yardım etmeye hazır. Türkiye aynı zamanda ülkenin güneyindeki Sayda Türk Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Lübnan'a bir hibe sağlamaya da hazır."

Cumhurbaşkanı Avn'ın 2010 yılında tamamlanan Sayda Türk Hastanesi'nin hizmete girmesi konusundaki desteğini teyit ettiğini aktaran Hasan, söz konusu hastanenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yeniden elden geçirildiğini ve bir aydan kısa bir süre içinde de hasta kabulüne hazır olacağını söyledi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada bugün dolar 15 bin lira üzerinden işlem gördü.

Ekonomik kriz nedeniyle halk, eczanelerde çocuk devam sütü başta olmak üzere birçok ilacı bulmakta zorluk çekiyor.

Sağlık Bakanı Hasan'ın destekleriyle emniyet birimleri, 11 Haziran'da stoklamalara karşı Beyrut ve diğer bölgelerdeki eczanelere dağıtım yapan işletmelerin depolarına baskınlar düzenlemişti.

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el-Emin, eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapandığını ifade etmişti.

Yıllardan beri iç anlaşmazlıkların kurbanı olan Türk hastanesi

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hizmete açılamadı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos 2020'de Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.