Türkiye'den Gazze'ye insani yardım
Gazze'ye yönelik ve havadan, denizden ve karadan devam eden abluka ve saldırılar büyük bir insanlık dramının yaşanmasına yol açmış durumda. Acil yardıma ihtiyacı olan Gazzelilere ilk yurt dışı yardım Türkiye'den gidiyor.
Ortadoğu 13.10.2023, 10:47
Dünyanın gözleri önünde yerle bir edilen Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor.
Evleri başlarına yıkılan insanlar yaralı halde aç ve sussuz bir şekilde yardım bekliyor.
Türkiye bölgede kanayan yaraya merhem olmak üzere harekete geçti.
Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi.
Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı.
Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek.
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