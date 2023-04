Türkiye'den İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı

İsrail işgal güçleri Filistin'de bir kez daha gerilime neden oldu. Dün gece Mescid-i Aksa'ya postallarıyla saldırı düzenleyen İsrail işgal güçleri aynı saatlerde Gazze'ye de hava saldırıları gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda en az 200 kişi gözaltına alındı. Baskınlar sonrasında bir grup fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya zorla giriş yaptı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve Filistinli sivillerin gözaltına alınmasını lanetledi.

AK PARTİ'DEN İSRAİL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Her sene özellikle ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırıların uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulması çağrısında bulunan Kurtulmuş, "Dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı." görüşünü paylaştı.

ÜRDÜN'DEN KINAMA

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu baskının ve orada bulunanlara gerçekleştirilen saldırının kınandığı belirtilerek, "Bakanlık, İsrail'den polis ve özel kuvvetlerin Mescid-i Aksa'dan derhal çıkmasını istiyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Resmi Sözcü Sinan el-Mecali, işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuka aykırı tutum ve davranışları durdurmasını istedi.

Tehlikeli tırmanışın sonuçları konusunda uyarıda bulunan Mecali, sükunet için gösterilen tüm çabaları baltalayan bu tutumdan doğabileceklerin sorumlusunun İsrail olduğunu kaydetti.

İsrail polisi, geç saatlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, burada bulananları copla darbetti.