'Türkiye Doğu Akdeniz'de iki hamleyle 'one minute' dedi'

Doğu Akdeniz’deki zengin hidrokarbon varlığı ile 21. yüzyılda önemli gerilimlere sahne olma potansiyeli bulunduruyor. Bazı ülkelerin bölgede tek başına söz sahibi olma çabasına ve bu yöndeki senaryolara dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz’deki ülkelerin tamamının Türkiye’yi denklem dışı tutmaya çalıştığını belirtti.

1,5 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK

“Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz, bu zenginliklerden Türkiye’yi nasıl faydalandırmayız, Türkiye’yi nasıl dışarda bırakırız. Bunun hesabı içindeler” diyen Arıklı, Bölgede bulunan 7 ülkenin de 1,5 trilyon dolarlık tahmini yer altı kaynaklarında hak iddia ettiğine vurgu yaptı. Arıklı, İstanbul’da düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda konuşma yaptı.

TÜRKİYE'SİZ SENARYO PEŞİNDELER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Mısır ve İsrail’le yaptığı enerji ve savunma iş birliği anlaşmalarının Türkiye’yi dışarda tutma çalışmalarının bir sonucu olduğunu ifade eden Arıklı, bu politikaların büyük devletlerce de teşvik edildiğini söyledi. Arıklı, GKRY’nin hidrokarbon aramak için oluşturduğu 13 parselden 11’inde Türkiye ile KKTC’nin hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye, kendisini bölgeden dışlamak isteyen bu güçlere iki hamleyle ‘One Minute’ dedi. Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır ve bu anlaşmayla Türkiye bölgede arama yapıyor. İkincisi de Libya’yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med’in önüne çekilen set. Bu iki hamleyle Türkiye, Doğu Akdeniz’de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve Türkiyesiz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla gösterdi.”

KARABAĞ’DA YEŞİL ENERJİ ORTAKLIĞI

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye’nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini açık bir şekilde destekliyoruz” dedi. Karabaş’ın yeniden inşası sürecindeki işbirliklere dikkat çeken ve işgalden kurtarılan bölgelerin “yeşil enerji” bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Şahbazov, “Karabağ’ı ‘ yeşil enerji’ bölgesine dönüştürme sürecinde Türk şirketleriyle iş birliğimizin çekici olabileceğini, aynı zamanda dayanışmamızın da bir simgesi olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

YENİ BİR SONDAJ KUYUSU AÇABİLİRİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası’nın güney ve batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açabiliriz. İlave rezervler bulacağımız yönünde ümitliyiz” dedi. Bakan Dönmez, Tuna-1’deki keşfin açıklar açıklamaz bu konuda uzman yerli ve yabancı firmalarla temasa geçildiğinin altını çizerek, “Bazı kritik malzemelerin siparişleri verildi. Planladığımız takvime uygun ilerleme söz konusu. 2023’te gazı kullanıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Yeni Şafak