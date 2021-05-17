'Türkiye ile teröre karşı iş birliği yapabiliriz'

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahının eski komutanı Tuğgeneral Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgesel politikalar, ekonomik projeler ve ülkedeki özgürlüklere ilişkin görüşlerini anlattı.

"İran'da yöneticilerin genç olmaması bir tehlike"

İran lideri Ali Hamaney'in ülke yönetimindeki kişilerin genç olması gerektiği yönündeki açıklaması üzerine aday olduğunu belirten Muhammed, "İran'da yöneticilerin genç olmaması bir tehlike. Birçok ülke yönetimde gençleşmeye gitti. Ben de İran'da bu yolu açmak istiyorum." dedi.

Ülkedeki sorunları iyi bildiğini ve bunları çözebileceğini söyleyen Muhammed, "Ülkede değişim olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü su yerinde kalırsa kokar, yenilik lazım. Ülkedeki yapılar, kurumlar, kanunlar ve kararlar aşamalı olarak değişmeli. Bu, çok gecikmiş bir şeydir." görüşlerini paylaştı

"Hepimiz aynı gemideyiz, bu gemi delinirse zararı herkese dokunur"

Türkiye ve İran'ın bölge güvenliği için iyi bir rol oynayabileceğini kaydeden Muhammed, "Türkiye ile İran, terörle mücadelede yakın ve iyi iş birliği içinde olabilir. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bazı sorunlar var. Suriye ve Irak'ın yeniden imarı, Afganistan'da barışın sağlanması ve Yemen ile Filistin konularında olumlu rol oynayabilirler. Filistin'deki direniş gruplarıyla ilgili Türkiye ve İran'ın görüşleri birbirine yakın." ifadelerini kullandı.

Ankara ve Tahran'ın ekonomi, turizm, sağlık, bilim ve kültür alanında ortak projeler geliştirebileceğine işaret eden Muhammed, şunları kaydetti:

"Bölgedeki ülkeler birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hepimiz aynı gemideyiz, bu gemi delinirse zararı herkese dokunur. Enerji alanında da güzel bir iş birliği olabilir. Türkiye, Karadeniz'de iyi bir enerji rezervi buldu. Bununla ilgili mühendislik faaliyetleri yürütülebilir."

"Türkiye sağlık turizmi alanında da çok iyi ilerlemeler katetti"

Türkiye'nin turizm alanındaki faaliyetlerini yakından takip ettiğini aktaran Muhammed, "Türkiye sağlık turizmi alanında da çok iyi ilerlemeler katetti. Turizm alanında çok iyi projeler geliştirilebilir. Türk firmaları gelip İran'da yatırım yapabilir ve konut yapımında önemli rol oynayabilir. Bunun için şartları daha uygun hale getirmek istiyorum. Sanayi alanında madenlerimiz var ancak eksikliklerimiz söz konusu, Türkiye bunları tamamlayabilir." diye konuştu.

Komşu ülkelerin potansiyelinden istifade edilmeli

Batı ile doğu arasında dengeli bir siyaset izlenmesi ve komşu 15 ülkenin potansiyelinden istifade edilmesi gerektiğini dile getiren Muhammed, "Diplomasiyi daha çok ekonomi temelli yürütmeliyiz. Diplomasinin salt askeri ve güvenlikçi bakışla yürütülmesi kesinlikle doğru değil. Ülkede iki görüş var: birincisi çözümleri dışarıda arıyor ve Batı ile ilişki geliştiriyor, ikinci görüş ise sorunların içeride olduğunu savunuyor. Ben ikinci görüşü kabul ediyorum. İçerideki potansiyeli tam olarak kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

Dünya ile olumlu ilişkiler kurulmasını ve diplomasiyi çeşitlendirmeyi savunduğunu anlatan Muhammed, enerjilerini 5+1ülkeleriyle tükettikleri eleştirisinde bulundu.

Suudi Arabistan ile yürütülen müzakereleri desteklediğini ve seçilmesi halinde kendisinin de bunu devam ettireceğini belirten Muhammed, Türkiye'nin Yemen krizinin diplomatik yollarla çözülmesi için daha etkin bir yol oynamasından yana olduğunu söyledi.

"Sünnilerle ilgili, bazıları kötü bir yöntem uyguluyor"

Muhammed, ülkedeki Sünnilere yönelik politikalara ilişkin şunları söyledi:

"Sünnilerle ilgili bazıları kötü bir yöntem uyguluyor. Bu kesinlikle bir güvenlik meselesi değildir. Sünnilerin muhtelif görevlerde yer almaları bana göre liyakat esasına göre olmalıdır."

Mahmud Ahmedinejad ve Hasan Ruhani hükümetlerinin uyguladığı politikalara yakın olmadığını ve adaleti sağlamak için çalışacağını vurgulayan Muhammed, ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasından yana olmadığını açıkladı.

Başörtüsünün kültürel bir mesele olduğunu ve bu bağlamda ele alınması gerektiğini dile getiren Muhammed, "Kanuni ya da zorunlu başörtüsü ifadeleri kullanılıyor ancak ben bunun ikna ile olması gerektiğini savunuyorum. Bu iş zorla olmaz. Kültürel sorunların kültürel yöntemleri vardır. Bu konuda dayatma etkili olmaz." dedi.

Muhammed, stadyumlara kadınların girmesiyle ilgili olarak da altyapının uygun hale getirilmesinin ardından bunun mümkün olabileceğini, voleybol maçlarına gidişte sorun olmadığını bunun futbol maçlarında da olması için çalışacaklarını ifade etti.

İranlı siyasetçi ayrıca kadınların spor yapabilmesi için de adımlar atılacağını ve kabinede kadın bakana yer vereceğini sözlerine ekledi.