Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı başladı
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında başladı.
Ortadoğu 19.07.2022, 13:00
Sadabad Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Türkiye ve İran'dan heyetler de katılıyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine katılarak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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