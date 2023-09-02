Türkiye, Kuveyt'e askeri üs açıyor

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Türkiye'nin Kuveyt'te askeri bir üs kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Al Khaleej Online'ın haberine göre, Sönmez, 30 Ağustos münasebetiyle Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğindeki etkinlikte Türkiye ile Kuveyt arasındaki askeri ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Habere göre Sönmez, Kuveyt yönetiminin talepte bulunması durumunda Türkiye'nin bu ülkede askeri bir üs kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

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Türkiye ile Kuveyt arasındaki askeri ve güvenlik ilişkilerinin düzeyini öven Sönmez, bunun Türkiye'nin savunma sanayi alanında başarılar elde etmesinin ardından sağlandığını belirtti.

Sönmez ayrıca Kuveyt'in talep ettiği tüm askeri teçhizatı teslim etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan Sönmez, Kuveyt'in satın aldığı 18 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracına atıf yaparak sevkiyatların öngörülen tarihte yapılacağını belirtti.

Kuveyt ordusu, Türkiye'den 367 milyon dolar karşılığında 18 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alındığını açıklamıştı.

Türkiye’nin halihazırda Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtada 10'dan fazla ülkede askeri varlığı bulunuyor.