Türkiye, Lübnan'da 150 ihtiyaç sahibine ulaştı

Büyükelçi Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Türkiye için dost, kardeş ve güçlü gönül bağları olan bir ülke olduğunu belirterek, "Yüzlerce yıllık ortak tarih, kültürel yakınlık ve beşeri ilişkiler, Türk ve Lübnan halklarını birbirine kenetliyor." dedi.

Türkiye olarak Lübnan’ın egemenliğinin, istikrarının ve güvenliğinin muhafazasına büyük önem verdiklerini dile getiren Ulusoy, Türk hükümeti ve milletinin sadece iyi zamanlarda değil, zor zamanlarında da Lübnan halkıyla dayanışma halinde olduğunu somut adımlarla gösterdiğini kaydetti.

Ulusoy, Türkiye'nin gerek resmi kurumları, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla Lübnan halkını bu Ramazan'da da yalnız bırakmadığını kaydederek, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin, kendi vatandaşlarımız ile Filistinli ve Suriyeli sığınmacı kardeşlerimiz de dahil olmak üzere, Ramazan ayında Lübnan’da yaşayan 150 bin kişiye insani yardım ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) ve Afet Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşumuz, Ramazan ayı boyunca Lübnan’ın dört bir köşesine, ağırlıklı olarak gıda yardımı olmak üzere toplam 600 bin ABD doları tutarında yardım götürdüler. Gıda yardımına ilaveten giyecek yardımı, zekat/fitre, ev restorasyonu, sağlık ekipman ve malzemesi ile gelir temini alanlarında da yardım eli uzatıldı. Yardım faaliyetlerimiz, toplam 30 aileyi aştı."

Ülkedeki ekonomik kriz ve mülteciler

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı belirtiliyor.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırma da Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.