Türkiye'nin bölgedeki etkisi sonrası İsrail ile Suudi Arabistan arasında gizli görüşme

Middle East Monitor sitesinde yer alan Ahmed Al-Burai imzalı makalede, Türkiye'nin Filistin ve kutsal topraklarda artan popülaritesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İsrail'in Türkiye'nin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki varlığını engellemek için çaba sarf ettiği belirtilen yazıda Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'ın tarihi süreç boyunca bölgede meşruiyet talep ettiği ifade edildi.

İsrail ile Suudi Arabistan'ın Doğu Kudüs'te gizli bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekilen makalede iki ülkenin, Türkiye'nin Filistin meselelerindeki rolünün sınırlandırılması için çalışma yürüttüğü yazıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin konusunda verdiği kararlarla sürecin başka bir aşamaya çekildiğinden bahsedilen makalede, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması ile ABD Büyükelçiliği'nin şehre taşınması gelişmelere örnek olarak gösterildi.

Türkiye'nin şehirdeki varlığının İsrail'i endişelendirdiğinden bahseden yazıda "Kutsal şehirde Türk bayraklarının görünürlüğü İsrail için alarm zilleri çaldırıyor" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Kudüs'te Filistin halkının yararına sürdürdüğü yatırım, eğitim programları ve STK girişimlerinin İsrail tarafından bir tehdit olarak görüldüğü belirtilen makalede Türkiye'nin Filistin'deki artan popülaritesinin sadece İsrail'i değil Suudi Arabistan'ı da rahatsız ettiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Star