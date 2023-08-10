Türkiye'nin Filistin'deki arabuluculuğu meyvesini verdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinlilerin kendi aralarındaki barış dosyalarını görüşmek üzere gruplar arasında bir komitenin kurulmasının hızlandırılması gerektiği konusunda uzlaştı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Filistinli grupların 30 Temmuz'da genel sekreterler düzeyinde Mısır'ın El-Alameyn kentinde gerçekleştirdiği toplantının sonuçlarının takibi kapsamında Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla aradı.

Görüşmede, tüm dosyaları tartışacak olan gruplar arası takip komitesinin kurulmasının hızlandırılması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı.

Ayrıca görüşmede, mevcut zorluklara karşı koymak üzere ortak milli tutumu güçlendirmek için Filistin halkı arasındaki birliği sağlamaya yaklaştıran adımlarla ilerlemek gerektiği vurgulandı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in 3 Temmuz'da Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarının ardından 10 Temmuz'da yaptığı çağrı üzerine Filistinli gruplar 30 Temmuz'da, Mısır'ın El-Alameyn kentinde genel sekreterler düzeyinde toplanmıştı.