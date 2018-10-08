'Türkiye sınırına ABD himayesinde terör devleti' iddiası

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/ YPG, ABD’nin gözetiminde Suriye’nin kuzeyinde başkenti Ayn İsa olacak bir özerk bölge için hazırlıklarını tamamladığı ve sözde özerk bölgenin bölgesel meclislerini ve yönetim komisyonlarını oluşturduğu iddia edildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in bölgedeki siyasi kaynaklardan aldığı bilgilere göre, geride bıraktığımız Perşembe ve Cuma günlerinde terör örgütünün bölgedeki siyasi temsilcileri ile ABD’li bir heyetin bir araya gelerek, Suriye’nin kuzey doğusunda ve PKK/YPG’nin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kurulması planlanan özerk bölgenin idari yapılanması hususunda 8 saati aşkın bir toplantı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Merkezi Ayn İsa kenti olan Doğu ve Kuzey Suriye Yönetimi bölgedeki çalışmalarını başlatan PYD’nin bölgedeki Sünni Arap aşiretlerle görüşme trafiğine ise son 3 aydan bu yana Suudi Arabistanlı ve ABD’li askeri danışmanların aracılık ettiği kaydedildi.

Bölgedeki kaynaklar, söz konusu yönetime bağlı meclis ve komisyonların oluşturulduğunu ve yeni yönetimde PKK ile koordinasyon içinde yer alan yedi Kürt ve Arap bölgesel yönetiminin belirlendiğini ve bu bölgelerin başkent olarak ilan edilen Ayn İsa’dan yönetileceğini ifade ettiler.

ABD’li danışmanların gözetiminde oluşturulan düzenlemeler uyarınca, Doğu ve Kuzey Suriye Yönetimi Eş Başkanlığının sözde başkent stratüsü verilecek olan Ayn İsa’ya bağlı yönetimlerin olağan çalışmalarını sürdüreceği ancak Yürütme Meclisinin bu bölgeler arasındaki konularda ara bulucu ve iş birliği faaliyetlerini yürüteceği öğrenildi.

Bölgedeki siyasi kaynaklar, Ayn İsa’da kurulan yönetimin 5-6 gün içerisinde tüm bölgelerin yönetimini ele alacağını ve bu çerçevede oluşturulacak yedi bölgesel idareden dördünü Arap, üçünü ise Kürt bölgelerinin oluşturacağını belirtiyorlar.

Öte yandan bu yönetimin merkezinin, ABD’nin liderliğini yaptığı 4 uluslararası koalisyon gücü tarafından korunacağının garanti edildiği ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 20:17