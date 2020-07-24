Türkmenistan'da doktorlara gizlilik belgesi imzalatıldı

Geçtiğimiz hafta boyunca, Türkmenistan'ın batı velayasının idari merkezi Balkanabat'ta koronavirüs enfeksiyonu ile şiddetlenen zatürre, diabetes mellitus ve diğer hastalıklardan 83 kişi öldü.

Doktorlara göre, ölüm belgelerinin hiçbirinde COVID-19, ölüme yol açan hastalığın ana nedeni olarak adlandırılmadı.

Doktorlara göre, "koronavirüs" kelimesinden bahsetmemek talimatı Aşkabat'tan geldi. Covid hastalarıyla çalışan tüm doktorlar bir ifşa belgesi imzaladılar. Koronavirüsün gerçek hasta sayısı ve ölümleri hakkındaki bilgilerin çok az olduğu gerçeğini açıklayan bu taahhüttür.

Sağlık görevlileri ve yürütme organının temsilcileri ülkede yeni bir bulaşıcı hastalığın varlığını kabul etmemektedir. Gerçek durumu gizlerler ve dolaylı yüksek ölüm kanıtlarını ortadan kaldırmak için nüfustan talep ederler.

Şehirde ve genel olarak Balkan vilayetinde ölümcül bir virüsün varlığına dair böyle bir kanıt, ölülerin akrabalarının kurduğu beyaz çadırlardır. Daha önce, ölenlerin evinin yakınında çadırlar kuruldu ve yedi gün boyunca yerinde kaldı. İnsanlar çadırda toplandı, molla Kuran'dan ayetler ve sureler okudu ve hatıra yemekleri verildi. Şimdi, ölülerin sayısının artması nedeniyle, çadırların sayısı da arttı.

Khyakimlik temsilcileri yerleşim bölgelerine gidiyor ve 3 günlük anma töreninden hemen sonra branda yapılarının sökülmesini talep ediyor. İddialara göre çok fazla çadır var, her blokta birkaç tane var, hatta bahçelerde daha hızlı çıkarılmaları gerekiyor, aksi takdirde bu ölüm sayısında bir artış olduğunu gösteriyor.

Bugün Balkanabat'ta tüm marketler kapalı ve şehrin dört pazarından sadece biri - Nar-Bazaar. Hoparlörlerdeki polis sakinleri yüz maskeleri takıp sokağa çıkmaları için uyarıyor.

Kaynak: CentralAsia