Tutuklu İngiliz Profesör İran'da serbest bırakıldı

Nisan ayından bu yana İran’da gözaltında tutulan İran asıllı İngiliz profesör İngiltere’ye döndü.

Matematik ve bilgisayar konularında Londra’daki Imperial Koleji’nde eğitimler veren Abbas Edalat, Nisan ayında bilinmeyen bazı güvenlik nedenleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. İran ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Edalat, İran’da ailesini ziyaret ettikten ve bir seminere katıldıktan sonra gözaltına alındı.

Edalat’ın kurucusu olduğu "İran’da Yaptırımlara ve Askeri İşgale Son Vakfı", profesörün serbest bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Daha önce de şüphelerimizde dile getirdiğimiz şekilde ortaya çıkıyor ki; Edalat’ın gözaltına alınması tamamen İran güvenlik birimlerin yanlış bilgileri ve yanlış anlamalarından kaynaklanmıştır.” denildi.

Edalat, 2016 yılından bu yana gözaltında tutulan Nazenin Zaghari-Ratcliffe’yle birlikte İran'da hapiste olan 10’dan fazla çifte vatandaştan biriydi. İngiliz asıllı İranlı yardım kuruluşu çalışanı Ratcliffe, casusluk yaptığı gerekçesiyle İran’da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Salı günü İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Twitter’dan yayınladığı mesajında “Edalat’ın serbest bırakılmasını kutlarken, yarın 40 yaşına girecek olan Nazenin Zaghari-Ratcliffe’nin de haksız yere tutuklu olduğunu hatırlayalım” diye yazdı.

İran çifte vatandaşlığı tanımıyor ve bu kişileri yakalayarak hapise atıyor ardından da ülkelerarası müzakerelerde bu kişilerin durumlarını kullanıyor.

Kaynak: VOA